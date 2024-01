La coppia uscita separata da Temptation Island composta da Francesca e Manuel è tornata insieme scatenando molte critiche.

Sono tornati insieme Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex coppia di Temptation Island. I due erano usciti separati dal programma salvo ritornare insieme e raccontare i dettagli della loro relazione a Verissimo, in una recente intervista con Silvia Toffanin. Dopo l’ospitata su Canale 5, però, per i due le cose non sono state facili con diversi haters arrivati a criticare le loro scelte, specie quella della ragazza.

Francesca attaccata per il ritorno con Manuel: la replica

Dopo l’intervista a Verissimo e l’annuncio ufficiale del loro ritorno di fiamma, come detto, Francesca e Manuel sono stati sommersi dalle critiche. In modo particolare la ragazza che ha deciso di replicare sui social: “Non tutti esprimono il proprio pensiero, seppur negativo, con educazione e rispetto. La cattiveria è diventata ormai routine sui social a tal punto da non meravigliarmi più. Ho cercato in questi giorni di vedere la situazione con un’ottica esterna e non da protagonista. E questo mi ha permesso di giustificare ed andare oltre tante offese e cattiverie. Seppur non abbia ucciso nessuno, comprendo che non tutti abbiamo la stessa forma mentis e bagaglio culturale. Ho visto a volte la provenienza di alcune offese e ho sorriso…”, le sue parole.

La giovane ha voluto proseguire nella sua risposta mostrandosi molto contrariata dalle forti critiche: “Essere esposti pubblicamente non significa essere il pungiball dove scaricare la propria frustrazione e problemi personali”.

La donna, accusata di essersi sottomessa a Manuel e di poter insegnare, in futuro, la stessa cosa a sua figlia, ha poi concluso il suo pensiero facendo riferimento anche ad alcune polemiche rivolte alla sua professione: “L’offesa non è rivolta a me personalmente ma a tutte le donne che vivono un rapporto ‘da sottomesse’. Chi vive un rapporto folle di questo tipo, quindi, non è in grado di avere una vita professionale a contatto con gli altri?”.

Dopo aver fatto alcuni esempi, Francesca ha terminato: “La vita privata non è correlata alla professionale”.

Di seguito anche un post Instagram di Verissimo con il ritorno della coppia:

