Sembra essere tornata single Valeria Marini dopo la grande passione di cui si era parlato col deputato di FdI Gimmi Cangiano.

Una storia iniziata, per fare una citazione, in modo “stellare” ma che, a quanto pare, non si è conclusa nel migliore dei modi. Stiamo parlando della relazione tra Valeria Marini e il deputato di Fratelli d’Italia Gerolamo Gimmi Cangiano. Secondo quanto si apprende, i due si sarebbe lasciati…

Valeria Marini di nuovo single?

Sarebbe già finita tra la famosa soubrette e il deputato di Fratelli d’Italia Cangiano. La notizia è arrivata da Striscia La Notizia che ha svelato di un incontro tra Enrico Lucci e il politico, originario di Genova ma cresciuto a Caserta, nel quale sarebbe emerso proprio come la relazione con la soubrette sarebbe giunta al termine.

In modo particolare, a domanda precisa dell’inviato del tg satirico, il deputato di FdI ha replicato: “Sono una persona single”.

Una frase che lascia poco spazio ad interpretazioni e che, di fatto, mette fine alla relazione tra lui e la donna.

Sul sito ufficiale del programma Mediaset di Canale 5 si legge nel dettaglio: “‘Sono una persona single’. Con queste parole il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano annuncia ufficialmente a Enrico Lucci la fine della relazione con Valeria Marini. L’onorevole di FdI è stato intercettato dall’inviato di Striscia che stava girando un servizio dedicato al dilagare dell’egemonia culturale della destra, partendo dalla presentazione, alla Camera, del nuovo libro dell’attore Gabriel Garko. Incontro organizzato proprio dall’ormai ex di Valeria Marini”.

Staremo a vedere se, in tal senso, la donna vorrà replicare o dire la sua. Al momento, però, come anticipato, sembra proprio che la relazione “stellare” tra i due iniziata la scorsa estate non abbia trovato esito positivo nel corso dei mesi.

