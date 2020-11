Tommaso Zorzi, il nuovo taglio di capelli: “Psicologicamente mi sento un nuovo concorrente” (video)

Dopo l’annuncio del prolungamento del ‘Grande Fratello Vip 5’, fino all’8 febbraio, Tommaso Zorzi, che ha tutte le intenzione di restare in casa, ha deciso di farsi tagliare i capelli a zero da Andrea Zelletta. La reazione degli altri concorrenti non si è fatto attendere.

Tommaso presenta il nuovo taglio di capelli al gruppo: “psicologicamente mi sento un nuovo concorrente capito?”#GFVIP pic.twitter.com/cbWN2zGSaZ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 24, 2020

Pretelli: “Stai bene. Dai video che ho visto ieri già si vedeva. Sei pronto per febbraio”

Zorzi: “Non ce la facevo più. Psicologicamente mi sento un concorrente nuovo. Così mi azzero. Quando ti fai bionda e ti senti Francesca Gregoraci, io, oggi, mi sento Marco Zorzi. E’ liberatorio. Volevo farlo da un po’”.

Anche Stefania Orlando e Francesco Oppini, con cui, nelle ultime ore, hanno approvato il look del loro amico.

Qualche ora dopo, l’influencer, parlando con Selvaggia, ha manifestato la voglia di cambiamento dopo l’ipotesi dell’uscita del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini nelle prossime settimane:

Zorzi: Quando mi rado i capelli divento particolarmente frizzante, tipo Jenny from the block”.

Nelle scorse ore, Tommaso Zorzi è stato il destinatario di un messaggio aereo: “You are what you are. Fieri di te”. L’ex protagonista di ‘Riccanza’ si è anche confrontato con Giulia Salemi che gli ha fatto notare quanto il comportamento di ieri (dormire con Elisabetta Gregoraci dopo la discussione nella stanza blu) abbia ferito Francesco, Stefania e Maria Teresa che, stanotte, hanno faticato a dormire. Tornerà Tommy sui propri passi?