Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini e Andrea Zelletta in crisi (video)

Francesco Oppini e Andrea Zelletta, a poche ore dall’ultima diretta del ‘Grande Fratello Vip 5’, sono piuttosto in crisi. Dopo la notizia del prolungamento del programma fino all’8 febbraio, i due concorrenti meditano la possibilità di uscire (o meno) dal programma.

Il telecronista sportivo si confronta in giardino con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli:

Francesco qui fa capire quanto realmente tenga a Tommaso e quanto abbia bisogno di tutto il suo appoggio e comprensione.

L’unico che lo tiene lì dentro e potrebbe convincerlo a restare, è proprio lui. #GFVIP pic.twitter.com/84utWUitM6 — Lai. (@ziaaLai) November 24, 2020

Orlando: “Tommaso è una persona estremamente sensibile ed intelligente. Non ti preoccupare. Capirà la tua scelta. Sei una persona che tiene all’amore. E’ normale che stai così. Devi stare sereno in questa decisione. Fatti le tue telefonate, magari ti confronti. Adesso non fare tutto da solo”.

Oppini: “Mia mamma mi conosce. Sa che non avrei accettato per mille motivazioni. Anche questi ultimi giorni, non la vivi bene. Sai che non li porterai a termine. E mi girano le balle. Hai un senso di colpa vero chi ti ha salvato per sei nomination”.

Pretelli: “Se scegli con il cuore non sbagli mai”.

Il pianto liberatorio di Andrea Zelletta

Qualche ora dopo, anche Andrea Zelletta scoppia a piangere perché teme che l’uscita di Elisabetta, Enock e Francesco dal ‘Grande Fratello Vip 5’, possa condizionare il proprio umore:

Francesco ha appena detto in lacrime che l’unico motivo per cui vuole restare è per gli affetti che ha creato nella casa e sappiamo tutti che parla di tommaso lo sanno anche i muri STO: PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/mnkXTZdnMp — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) November 24, 2020

Zelletta: “Il fatto di affrontare questa cosa senza di te, Francesco, mi fa male. Bisogna affrontare tutto giornalmente. Non si possono fare ipotesi. Le affinità si sono viste. Io posso aprirmi quanto vuoi…”

Gregoraci: “Ho un figlio fuori. Come devo fare. Enock lo convinciamo. Anche a me dispiace. Io mi sono legata a voi. Starò malissimo”.

Oppini: “Bisogna avere il rispetto delle scelte degli altri senza andare sul personale. Non avrei mai pensato di uscire dal programma e dire: ‘Elisabetta è una mia amica’. Io resterei qui per gli affetti che si sono creati. Vuoi andare avanti con chi hai legato”.

Zelletta: “So che alcune assenze potrebbero cambiare il mio percorso qui dentro. Mi sono sentito protetto, capito, amato. Lì trovo la forza di andare avanti”.