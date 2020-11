Andrea Zelletta: la richiesta esplicita agli autori del Grande Fratello Vip 5 (video)

Dopo l’annuncio del prolungamento del programma, Andrea Zelletta, stanotte, ha valutato seriamente la possibilità di restare (o meno) nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, come confessato, ieri, a Stefania Orlando, Dayane Mello e Tommaso Zorzi, ha fatto una richiesta bollente agli autori del reality di Canale 5 per ‘sfogarsi’ durante i due mesi di lontananza dalla fidanzata, Natalia Paragoni:

ZELLETTA CONTINUA LA SUA RIBELLIONE E VUOLE UNA PICCOLA TV IN BAGNO #GFVIP pic.twitter.com/gUydOaruWW — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 24, 2020

Zelletta: “Io ho fatto una richiesta esplicita: un bagno, senza telecamere e due volte a settimana, con un mini schermo… Tacchetè… M’aggia sfugà, m’aggia sfugà… sennò do le testate al muro. Bum Bum Bum”

Mello: “Devi scaricarti un attimo”.

I suoi compagni d’avventura, nel cuore della notte, hanno ipotizzato che la compagna possa essere tra i nuovi innesti delle prossime settimane:

Zelletta: “Lei non è il tipo di ragazza per un programma come questo. E’ fantastica, ma fa altro. Quindi non spero proprio nel suo arrivo”

Andrea, nelle ultime ore, ha manifestato la preoccupazione nell’accettare la proroga del contratto. Deve sistemare alcune questioni lasciate in sospeso prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà (il commercialista, l’affitto da pagare nella casa di Milano) e accettare il fatto che alcuni suoi compagni d’avventura (come Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Francesco Oppini) possano lasciare il gioco entro il prossimo 4 dicembre.

Nel frattempo, ieri, Stefania e Andrea hanno scherzato sul loro legame speciale:

Zelletta: “Hanno detto che io e Rosalinda abbiamo un flirt”.

Orlando: “E ma infatti mi aspettavo io e te. Ma poi non hanno nemmeno fatto vedere questo flirt tra te e Rosalinda”.

Zelletta: “Ma noi ci abbiamo le prove del nostro flirt”.

Orlando: “Noi abbiamo le prove del nostro flirt che stranamente ci hanno chiesto pure in confessionale, ma non hanno fatto vedere tutti i complimenti che Andrea mi fa quotidianamente. Diciamolo”.

Zelletta: “Amore mio, fra cinque mesi qua io divento matto di te”.

Orlando: “Eh, sai cosa succede Andrea qua dentro”.

Zelletta: “Divento pazzo, poi nel bagno […]”.