Grande Fratello Vip 5: il confronto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi dopo la lite con Francesco Oppini (video)

Giulia Salemi, oggi, martedì 24 novembre 2020, cerca di far ragionare Tommaso Zorzi che, ieri notte, ha litigato, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, con Francesco Oppini e Stefania Orlando. La giovane influencer si confronta con l’amico di sempre cercando di riportare la pace nella stanza blu:

Salemi: “Dovreste sostenervi a vicenda. A me ha fatto molto tenerezza. Non ha dormito tutta la notte. E’ preso molto male. Sai che lui somatizza tanto. Tutto ciò che fai ed il modo come reagisci ha un forte impatto su di lui. Non puoi reagire in questo modo. Stefania ti ama, ti vuole un bene dell’anima. Lei rimane spiazzata perché ti sei arrabbiata con lei. Facendo così sembra che fai i capricci. Francesco ha bisogno di te, è palese. Ha un fortissimo legame con te, sei la persona più importante qui dentro”.

Zorzi: “Nel mio essere così, la mia reazione ha fatto unire Francesco, Stefania e Maria Teresa. […] A volte penso di non essere una persona compatibile con un gruppo. Ognuno è fatto a modo suo. A volte cerco la mia solitudine, l’abbraccio”

Il tentativo di Giulia Salemi

La gieffina è convinta che il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, in questo momento di incertezza, abbia bisogno di Tommy, almeno fino alla sua permanenza al ‘Grande Fratello Vip 5’:

Zorzi: “Io mi preservo. Se la persona più cara che ho qui dentro se ne va penso a me. Non penso a lui. Se tu vuoi fare una scelta lecita, che vuoi abbandonare, io penso a me. Mi metto nelle condizioni di stare tranquillo io. Quella parte di fondamenta, me le devo ricostruire da solo. Non puoi fare una scelta e poi pure di pretendere che la gente gli stia vicino. Se tu te ne vai, io conto su di me. Non vengo lì a consolarti. Perché ti manca la fidanzata?”.

Salemi: “Ti dico solo di non mettere il carico da 90 perché, a parti inverse, non vorresti ricevere la stessa cosa”.

Come andrà a finire?!