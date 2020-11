Grande Fratello Vip 5: il chiarimento tra Francesco Oppini, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi (video)

Oggi pomeriggio, Tommaso Zorzi si è trovato faccia a faccia con i suoi amici più cari, Stefania Orlando e Francesco Oppini, con cui ha litigato, nelle scorse ore, dopo l’annuncio del prolungamento del ‘Grande Fratello Vip 5’, fino all’8 febbraio:

“Io capisco il fatto che tu abbia la paura di essere fregato, la paura di essere abbandonato da qualcuno che pensi che ti voglia bene perchè pensi di ricascare in una situazione in cui dici cazzo un’altra volta ho dato me stesso e mi trovo un’altra volta solo.. non è così”#gfvip pic.twitter.com/v2tkKsrk8N — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) November 24, 2020

Oppini: “Io capisco il fatto che tu abbia la paura di essere fregato, la paura di essere abbandonato da qualcuno che pensi che ti voglia bene perché pensi di ricascare in una situazione in cui dici cazzo un’altra volta ho dato me stesso e mi trovo un’altra volta solo.. non è così”

Zorzi: “Non ho bisogno di una ragione o di una colpa”.

Oppini: “Ci sono tante persone che, qui dentro, ti vogliono bene”.

Zorzi: “E’ una conferma delle mie paranoie…”

Orlando: “Quando metti in dubbio i sentimenti degli altri nei tuoi confronti fa male….” Sei tanto sensibile, a volte, pensi anche alla sensibilità degli altri solo perché ti vuol far riflettere”

🙏🏻 HABEMUS PAPAM 🙏🏻 Tommy chiede scusa a Stefania e le dice spero mi perdonerai. Amore ma Stefania ti ama troppo per non perdonarti. Santa subito #GFVIP pic.twitter.com/zbig9jQRiY — LA VERGINE DELLA VALLE (@LEspertine) November 24, 2020

Zorzi: “Per come sono fatto, per come sono abituato a gestirmi le situazioni, mi stacco per me stesso. Non ho la pazienza”

Orlando: “Perché vuoi che la gente ti dia ragione a prescindere? Siamo tutti investiti da alcuni sentimenti”.

Oppini: “Io ti voglio un bene pazzesco e non riesco a vivere questa cosa così. Sto proprio male…”.

Zorzi: “Quando ho la paura di essere ferito, scappo. A Stefy chiedo scusa perché ho evidentemente sbagliato. Non c’entravi nulla. Eri di riflesso. Avendomi travolto ha risucchiato tutto il resto. Se vorrai ti perdonerai”.

Orlando: “Io ti vorrò bene come prima. A me non cambia come prima”.

Zorzi: “Non sono stronzo fino a quel punto. Il mio problema di base che è quello legato a Francesco mi congela. Con te (Stefania, ndb) risolveremo. Guai a chi mi tocca il rapporto con Stefania. Questa sindrome dell’abbandono, mi costrnge di abbandonarmi dagli affetti quando voglio allontanarsi da me, nella mia testa, quello è più complicato. Non lo faccio a discapito tuo ma mio. E’ una cosa che dipende da me. Ci rimango più male io di te. So io di avere il potere di cambiare le cose. Ed è una mia scelta di non farlo. Le nostre divergenze anagrafiche subentrano in questi casi. A 25 anni sono ancora acerbo”.

Orlando: “Se Francesco dovesse andare via non preclude la vostra amicizia fuori dalla casa”.

Zorzi: “Nella vita sono stato veramente abbandonato, tradito in maniera brutta. L’ansia l’ho sempre avuta, credo che sia legata al fatto del bullismo. L’ansia non ti fa ragionare a mente lucida”.

Orlando: “Voler bene volere il bene di chi vuoi bene. Aiuta Francesco. Ha più bisogno di te di quanto tu abbia bisogno di lui”

"Lasciamo stare Stefania perché io con Stefania ho tutto il cuore aperto per continuare ad avere un rapporto migliore di prima e guai chi mi tocca il mio rapporto con Stefania"

Tutto qui ragazzi.#gfvip pic.twitter.com/XB4aph2ClA — . (@indisguise_A2) November 24, 2020

“Non è che tu scegli di avere l’aracnofobia, la paura dei serpenti o la paura dell’abbandono”

Le parole di Tommaso💔💔 #GFVIP pic.twitter.com/8TTQOlsLZb — ℳ 🦋 (@Londovn) November 24, 2020

Il pensiero va, in particolare, alla fidanzata Cristina Tomasini (che non ha visto, per diversi mesi, per via del lockdown)) e alla mamma Alba Parietti (con cui vorrebbe trascorrere il Natale). Il gruppo suggella la pace con tanti abbracci.