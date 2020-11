Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi piange: “Il primo Natale senza mia mamma” (video)

Dopo la riappacificazione e gli abbracci (“Dai adesso abbracciami e dimmi che mi ami. Tommasino mio, quanto stai bene con questi capelli… tu sai quanto bene ti voglio vero?”), all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Stefania Orlando cerca di confortare Tommaso Zorzi, piuttosto triste per il fatto che, quasi sicuramente, dovrà passare il periodo delle festività natalizie lontano dai propri affetti:

Orlando: “Stai tranquillo, continuiamo più forti di prima, non sei solo e non mettere mai in dubbio il nostro affetto nei tuoi confronti, né il mio, né quello di Maria Teresa ma anche quello di Francesco”.

Zorzi: “E’ il primo Natale che mia mamma trascorrerà da sola da quando è morta mia nonna. Dal video si vedeva che era triste.

Orlando: “Non devi essere triste. Non perdere tempo con questi stati d’animo che non ti portano nulla. Sono arrivati troppo in anticipo. Non ti portano da nessuna parte. Io e te ci facciamo Natale assieme. Faccio l’albero, il presepe assieme. Ci divertiremo”.

Maria Teresa Ruta, a quasi 12 ore dall’annuncio ufficiale, è fortemente convinta che si tratti di uno scherzo da parte della produzione per tenere alta la tensione in casa:

Ruta: “Io ho la gonna con le palle”

Rosalinda: “Sono convinta che non sia uno scherzo. Sono sadici come dice la Contessa. Hanno visto Elisabetta stare sotto un treno per il figlio”

Orlando: “Non dobbiamo fare tutti i regali di Natale”.

Zorzi: “Ma nemmeno li riceviamo”.