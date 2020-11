Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e (forse) Elisabetta Gregoraci restano? Le previsioni di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini rivela a “Casa Chi”, la trasmissione via web visibile sui canali social del settimanale Chi, e da questa settimana anche su Mediaset Play, alcuni pronostici all’indomani dell’annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip 5:

“Elisabetta Gregoraci, certo, è combattuta, ma io credo che resterà. Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l’8 febbraio, lontanissima. E poi c’è di mezzo il Natale”, tiene a precisare il direttore che subito, però, sottolinea: “È pure vero – e questo riguarda tutti i vipponi – che fuori non è che c’è questa grande festa”. Parlando appunto degli altri, il conduttore del reality e direttore del magazine Mondadori si sofferma su… “Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno, perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche. Chi, invece, vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”.

Infine, annuncia: “Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island”.

Nelle scorse ore, Oppini, Dayane Mello, Gregoraci, Enock Barwuah sono gli attuali inquilini del loft di Cinecittà che hanno manifestato l’intenzione di lasciare il gioco alla scadenza del primo contratto. Saranno rispetto le previsioni della vigilia?! O i dieci giorni alla data della presunta finale serviranno ai gieffini per cambiare idea?!