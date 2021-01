Dopo la lunga diretta di lunedì scorso, tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non sono mancate le tensioni, derivanti anche dalle incomprensioni per la scelta del finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ricordiamo, infatti, che Giulia ha scelto di non escludere l’influencer dal televoto, cosa questa che gli avrebbe permesso di ambire da subito alla finale del reality di Canale 5 (fissata per lunedì 1 marzo).

A soccorrere il loro rapporto di amicizia ancora una volta messo a dura prova dagli accesi confronti notturni che ne sono seguiti, sono stati i fan della Salemi. Fan che hanno manifestato il loro sostegno con un immancabile striscione aereo. Stavolta la scritta recita “GS TZ + volte persi volta in + ritrovati Matt&Fan“.

Le reazioni di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi allo striscione

Non appena avvistato dal giardino lo striscione, Tommaso è rientrato in Casa, mostrando la volontà di non affrontare la questione così ‘a caldo’. La Salemi, invece, è rimasta fuori e ha ringraziato commossa i fan per la bella sorpresa:

Grazie Matte. Purtroppo non siamo fatti tutti uguali. Speriamo. Grazie Matte, ti amo. Mi manchi da morire. Ti giuro, mi viene da piangere. Grazie anche a tutti gli altri.

Parlando con Dayane Mello, poi, Giulia non ha nascosto il sentimento di delusione per quanto accaduto con Tommaso nelle ultime ore:

Non capisco tutta questa polemica che va avanti da 24 ore. Per me l’amicizia deve avere un’evoluzione, non comprendo perché ci sia rimasto così male. Lui non mi ha dimostrato di essere mio amico in questo ultimo mese.

Ora la domanda è: il rapporto di amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi si risanerà dopo questo messaggio di pace aereo o la frattura è da considerarsi ormai definitiva?