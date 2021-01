Tommaso Zorzi litiga con Giulia Salemi: “Francesco Monte? Ha detto cose che non mi sono piaciute” (video)  

Ieri sera, Giulia Salemi, nel corso di una votazione, ha ritenuto che Tommaso Zorzi non meritasse la finale del ‘Grande Fratello Vip 5’. Questa decisione ha aperto una nuova frattura tra i due concorrenti che, ancora una volta, hanno ribadito il tipo di rapporto d’amicizia costruito in questi sei anni di frequentazione.

L’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha tirato nuovamente in ballo Francesco Monte, che, a suo dire, avrebbe fortemente osteggiato il loro legame:

Zorzi: “Lui ha detto cose qua dentro che non mi sono piaciute. Tu stavi con una persona che non voleva avere a che fare nulla con me. Lui ha detto che se vede due donne che si baciano gli fa schifo e per come sono fatto io non posso fare finta che questa persona mi stia bene. Tu hai preso le sue difese e tra l’altro ho saputo che lui non voleva avermi intorno. Io devo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare lì? Io insulto il tuo ex dandogli del coglion*? Se uno mi fa una domanda e mi chiede cosa ne penso di uno che dice che due donne che si baciano fanno schifo io rispondo che è un coglion*, sottoscrivo. Lui non aveva piacere ed era reciproco, ok”.

Salemi: “Ma tu infatti non dovevi star con lui, dovevi rimanere amico mio! È normale che se in diretta Instagram tu insulti quello che è il mio ragazzo lo insulti e gli dai del co***one, mi metti in una situazione di difficoltà, perché se una sua amica mi avesse dato della co***ona io dico ‘ma scusa?’. Che tu possa avere torto o ragione!”