Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano l’8 febbraio 2021? (video)  

Ieri sera, Alfonso Signorini ha comunicato ai ‘vipponi’ la data dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, prevista per il prossimo 1 marzo 2021. Dopo l’elezione di Dayane Mello come prima finalista e l’apertura del televoto a due tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli per un posto in finale, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono lasciati ad andare ad alcune riflessioni notturne.

I due amici, nel segreto della notte, hanno manifestato l’intenzione di uscire dal programma a ridosso dell’8 febbraio 2021, ovvero alla scadenza del precedente prolungamento. L’influencer è rimasto particolarmente toccato dal discorso di Francesco Oppini pronto a sostenerlo fuori dalla casa qualunque sia la sua scelta:

Zorzi: “Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Vuol dire che io l’8 me ne vado. Sai cosa? Mi vivrei meglio anche queste due settimane. (…) O vuol dire che sto andando male o che devo uscire. Anche mia mamma me l’ha detto: ‘esci quando vuoi’. Se io uscissi l’8 non sarebbe poco professionale? Se io dico: ‘guarda io ormai ho dato’… (…) Per me arrivato no all’otto febbraio e arrivarci bene è una vincita. (…) Anche io sono felice di stare qui, altrimenti ce ne saremmo andati. Ma a me non hanno detto questo… (…) Io per come sono stato questa settimana e per come mi sono violentato per tirarmi fuori, uno arriva a un certo punto che non ce la fa. (…) Dato che è una patologia diagnosticata, io dopo un po’ entro in dei loop davvero brutti, a volte sono in preda alle più bieche angosce”.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip?

Anche la conduttrice, provata dalla diatriba con l’ex marito Andrea Roncato, pensa di lasciare il gioco:

Orlando: “Io pure, anche perché visto il risultato del televoto… ho anche il parere del pubblico io, capito? (…) Adesso vivitela in prospettiva così e poi dopo…”