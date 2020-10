Perché Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno litigato

Non sono più amici come una volta, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Se fino a qualche tempo fa i due influencer erano pappa e ciccia (tra vacanze, selfie e un programma condotto insieme su Mediaset Play), ora qualcosa si sarebbe incrinato. Lo ha confermato lo stesso Zorzi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” (qui un approfondimento): “Io e Giulia non siamo particolarmente in buona in questo momento“, ha detto, ingaro del fatto che Giulia sarà una delle prossime concorrenti del programma.

Già da quest’estate i rapporti tra Tommaso Zorzi e la Salemi si sarebbero rotti. Il motivo? L’ha spiegato il settimanale “Chi” (come riportato da Biccy):

“Tra i due c’è una vera amicizia, ma con qualche recente dissapore. Il loro rapporto infatti recentemente si è raffreddato. In particolar modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e anche scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi. Quindi con l’ingresso di Giulia l’amicizia si sarebbe rinsaldata o sarebbe definitivamente saltata?”.

Giulia e Tommaso si erano conosciuti qualche anno fa grazie un’amica in comune, e da quel momento non si erano più lasciati. Il loro era un rapporto molto forte. Poi, però, la rottura. I due hanno davvero litigato perché la Salemi non ha sostenuto l’amico per l’uscita del libro “Siamo Tutti Bravi con i Fidanzati degli Altri“? Sarà davvero questa la verità? Con il suo ingresso nella Casa, sicuramente tutti i nodi verranno al pettine. E’ solo questione di tempo.