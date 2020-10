by @sebastianocascone

Oggi, 29 ottobre 2020, Tommaso Zorzi ha parlato del rapporto con una sua ex amica, Giulia Salemi che, domani, salvo nuovi imprevisti, dovrebbe entrare, domani sera, nella casa del ‘Grande Fratello Vip’.

“Io e Giulia, in questo momento, non siamo propriamente in buona”

Indovinate chi entra domani?#gfvip pic.twitter.com/MRIV2etAPY — UÆ CHE CALDÜ BONASERA A TUTI (@chanvndIerbong) October 29, 2020

In serata, confidandosi con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò, l’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha parlato del propri rapporti oggi anche con Aurora Ramazzotti e sua madre Michelle Hunziker:

Tommaso parla di Aurora e Michelle pt2 #GFVIP pic.twitter.com/WyeJE5bqB5 — Cristina (@Cristin13134149) October 29, 2020

“Sole e Celeste sono bellissime. Michelle e Tomaso sono bellissimi. Siamo amici da 9 anni. Eravamo al liceo assieme. Lei aveva la macchinetta cinquanta, eravamo inseguita dai paparazzi. Per i giornali stavamo assieme anche se eravamo migliori amici. Ho vissuto un’adolescenza stranissima. A 16 anni venivamo inseguiti dai paparazzi. In Italia, lei è la figlia d’arte per eccellenza

“Michelle è una persona purissima. Viene a vedere Sanremo Arriva la mamma della tua amica, in tuta, con una bottiglia di vino, è Mich, non la Hunziker…. Lei è super mamma, super conduttrice, super sportiva, è tutto”.

“Loro sono molto complici e consapevoli dei punti deboli per il pubblico: raccomandata, che Aurora era più brutta della mamma fino ad un certo punto. Io ricordo quando Aury soffriva per le copertine. Ricordo una paparazzata a Miami con lo stesso costume rosa. Aury era in periodo preadolescenziale con i brufoli, la pancetta. Tutti l’abbiamo avuto. Uscivano queste copertine con la mamma che sembrava Ursula Andress. E’ stato uno sciacallaggio, bullismo da parte dei giornali. E’ stata male. Adesso questo è il suo punto di forza e ci fa una battuta”.