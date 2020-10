Sull’account ufficiale del Grande Fratello Vip è apparso un messaggio che riguarda uno dei concorrenti della quinta edizione. Si tratta di Andrea Zelletta che ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali.

Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2020

I compagni d’avventura, avvisati dalla produzione, hanno proseguito, con il clima della festa, l’aperitivo del giovedì sera. Nessuna brutta notizia che riguarderebbe la salute del concorrente e dei suoi familiari.

Nelle scorse ore, Alice Fabbrica, sul proprio account Instagram, ha annunciato che prenderà, in qualità di ospite, a ‘Mattino 5’, per raccontare la propria verità sulla frequentazione con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà?

Qualche ora dopo, la sorella di Andrea, Alessia, sui social, è intervenuta sulla questione:

“Invito le persone che domani andranno nuovamente in tv ancora una volta a fare figuracce in tv di parlare di argomenti sensati. Inoltre inviterei a non oltrepassare il limite delle bugie (già oltrepassato). Non aggiungo altro perché mi sembra un argomento privo di contenuti. […] Si parla di una persona che non può difendersi e non ha la minima percezione di quello che succede fuori… per quanto mi riguarda è una situazione molto subdola… ripeto… non hai bisogno di visibilità… Allora perché hai aspettato il suo ingresso nella casa per parlarne? Io mi farei due domande e mi darei quattro risposte…. tutta questa solidarietà femminile di avvisare Natalia l’hai avuta solo ora tramite telecamere? Allora perché bloccare anche lei? Si fa di tutto pur di trovare qualcosa su Andrea… ”

P.S noi crediamo in lui perché sappiamo che persona è… automaticamente anche Natalia. Una persona single è libera di fare quello che vuole ma intrapresa una relazione genuina e basata sulla sincerità nel bene e nel male come la loro le persone non si devono permettere di mettere bocca”.

Le fa eco Natalia Paragoni:

“Mi sto facendo quelle risate… che figura di m..da… Cosa fa la gente per apparire”.

