La difesa degli attivisti di Ultima Generazione da parte di Tommaso Zorzi è destinata a far discutere. Lui, intanto, motiva le sue parole.

Un video social destinato a far parlare quello pubblicato in questi minuti da Tommaso Zorzi. Il noto conduttore e volto del web, infatti, ha pubblicato una breve clip, accompagnata poi da diverse stories su Instagram, nelle quali si è schierato apertamente con gli attivisti del clima di Ultima Generazione che, di fatto, con le loro azioni hanno sì acceso il focus sull’argomento ma con modalità decisamente discutibili.

Tommaso Zorzi con gli attivisti di Ultima Generazione

“Pronto agli insulti di persone che sicuramente saranno scienziati e biologi”. Con queste parole Zorzi ha deciso di accompagnare un post Instagram nel quale, di fatto, si è schierato con gli attivisti di Ultima Generazione, compresi quelli che in queste ore hanno sporcato di vernice l’albero di Gucci in Galleria a Milano. “Il punto non è la vernice ma il fatto che, anche con queste azioni, si sta parlando del problema clima“, ha detto.

Poi, nelle sue stories, eccolo rincarare la dose: “Voglio essere popolare oggi”; ha detto ironico. Poi facendosi serio: “Sono iper favorevole e solidale con i ragazzi di Ultima Generazione. Noi non ci indignamo quando Feltri va in televisione a negare il problema con il clima, ma ci indignamo con dei ragazzini che hanno una coscienza ecologica molto sviluppata e imbrattano la statua di Gucci per porre l’attenzione sul cambiamento climatico? Io mi arrendo”.

E ancora: “Quello che fanno per manifestare è l’ultimo dei problemi. Se uno manifesta su della roba, deve riportare l’attenzione sul problema con azioni del genere. Se uno parla della vernice lo fa perché vuole spostare l’attenzione, è manipolazione del problema e prima o poi ce ne accorgeremo”.

Zorzi ha poi spiegato che, specie in questo momento storico, è fondamentale “far sentire la propria voce” e che i metodi usati “non sono il problema”.

Staremo a vedere se le sue parole daranno vita ad altri gesti o reazioni dal mondo politico e da chi è stato chiamato in causa.

Di seguito il post Instagram del noto conduttore e influencer:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG