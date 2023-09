La denuncia social di Tommaso Zorzi che pare essere un po’ in apprensione per uno stalker che lo disturba ormai da tempo.

Ore un po’ tese per Tommaso Zorzi che, sebbene non faccia espressamente riferimento ad uno stalker, pare essere alle prese con una situazione decisamente di apprensione. Tutta colpa di alcune attenzioni, non richieste, che continua a ricevere anche in modo piuttosto bizzarro.

Tommaso Zorzi e lo stalker: il racconto

Attraverso alcune stories sui social, come sottolineato anche da Il Mattino, Zorzi ha spiegato che da qualche tempo a questa parte c’è un individuo che lo disturba con i suoi comportamenti. “C’è una persona che ho bloccato su Instagram più di un anno fa e da un anno a questa parte continua ad inviarmi i fiori a casa“, ha detto il noto conduttore e influencer.

Proseguendo il suo discorso, il ragazzo ha fatto capire il punto della situazione e ha motivato il suo “livello di allerta” in tale ottica.

“Qual è il problema mi chiederete voi? Bene, per me è un problema perché io a questa persona che mi invia i fiori non ho mai dato l’indirizzo. Chi mi consegna i fiori citofona a casa mia e io non ho mai detto a nessuno quale fosse”, ha aggiunto. “A volte quando sono fuori casa, ritrovo i fiori sullo zerbino, di fronte alla porta dell’ingresso. Chiedo a questa persona cortesemente di smetterla perché ho già avuto esperienze inquietanti e mi inquieta un po’”.

Dopo aver raccontato quanto stia vivendo in questo ultimo periodo, il buon Tommaso ha anche ricordato a tutti come i fan possano mandargli fiori o regali agli indirizzi indicati all’ufficio e alla sua agenzia. Staremo a vedere se questa situazione avrà dei risvolti ulteriori.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del ragazzo durante le sue vacanze estive appena terminate:

