Tina Cipollari è tornata single. Anzi, “felicemente single“. Ad annunciarlo è stata la stessa opinionista di Uomini e donne con un post pubblicato su Instagram poche ore fa. Dopo aver premesso che “non amo molto parlare della mia vita privata“, la Cipollari ha comunicato ai follower (è seguita da oltre un milione di utenti) che la storia con Vincenzo Ferrara è terminata:

Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente.

La storia d’amore con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara termina dopo poco più di due anni.

La Cipollari non ha aggiunto ulteriori dettagli, non facendo trapelare particolari emozioni nella comunicazione ai follower. Ha, però, chiuso la possibilità di commentare il post, evidentemente per leggere frasi non gradite. Qualche mese fa, Tina negò nettamente il presunto ritorno di fiamma con il padre dei suoi tre gioielli, Kikò Nalli:

Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo.

Chissà se le novità sentimentali influenzeranno la condotta di Tina Cipollari nello studio di Uomini e donne, nel quale è rientrata dopo un breve periodo di quarantena. E chissà se la sua rivale Gemma Galgani porterà in puntata la questione privata della vulcanica opinionista, magari per farle un dispetto.