Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: vacanza d'amore a Porto Ercole (foto)

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

La luna di miele di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara a Porto Ercole

Le immagini pubblicate dal settimanale 'Diva e Donna', in edicola questa settimana, smentiscono definitivamente la crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. La coppia, che sta insieme da due anni circa, ha trascorso il lockdown da separati. Lei a Roma assieme ai tre figli avuti dall'ex marito Kikò Nalli, lui a Firenze dove gestisce un ristorante. I fan, quindi, hanno pensato che tra i due ci fosse stata un improvviso allontanamento.

Nelle scorse settimane, la vulcanica opinionista del programma di Maria De Filippi ha dovuto smentire categoricamente le voci su un presunto ritorno di fiamma con il padre dei suoi tre gioielli.

"Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo. Grazie e buon proseguimento"

Negli scatti, i due innamorati si sono concessi una piccola luna di miele a Porto Ercole. Il ristoratore vizia, coccola e bacia teneramente la propria compagna seduta comodamente su una sdraio a bordo piscina. Prima di tuffarsi in acqua, l'uomo le porge una fetta di anguria salutare e rinfrescante.

Che il prossimo passo siano le nozze?!