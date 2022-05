A Uomini e Donne Tina Cipollari ha deciso di mettere alle strette Ida Platano, che si è commossa parlando di Riccardo.

Mentre si vocifera che Ida Platano si sia scambiata un bacio con un uomo in un locale di Brescia, a Uomini e Donne Tina Cipollari ha deciso di metterla alle strette e scoprire quali siano davvero i suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri. “Tu sei ancora innamorata di Riccardo. Sono sicura che se Riccardo le chiedesse di riprovarci, lei andrebbe via subito”, ha dichiarato Tina scatenando la reazione di Ida, che non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione (confermando praticamente ciò che ha detto l’opinionista).

Tina Cipollari

Tina Cipollari: la confessione di Ida Platano

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha strappato una confessione a Ida Platano, che ha praticamente ammesso di provare ancora dei sentimenti per il suo ex, Riccardo Guarnieri. “Se Maria ti chiedesse con chi vuoi ballare e, in questo studio, ci fossimo solo io, Maria, te, Marco e Riccardo, con chi balleresti?“, ha chiesto Tina, mentre Ida a quel punto ha ammesso: “Con Riccardo”.

Nonostante i suoi sentimenti per il suo ex, Ida Platano ha deciso di andare avanti per la sua strada e approfondire la conoscenza del cavaliere Marco. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni in merito a un bacio che i due si sarebbero scambiati in un noto locale di Brescia.

