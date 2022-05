La dama del trono over Ida Platano sarebbe stata avvistata mentre era intenta a baciare un uomo in un locale di Brescia.

Ida Platano ha trovato un nuovo amore? Mentre a Uomini e Donne s’ipotizza un suo possibile ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, la dama è stata avvistata (stando a quanto riporta Isa e Chia) mentre baciava un altro uomo. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di Marco, l’ultimo cavaliere giunto al parterre per corteggiarla.

Maria De Filippi

Ida Platano: il bacio a un uomo

Ida Platano ha deciso di archiviare la storia con Riccardo Guarnieri e buttarsi in una nuova storia? Secondo i rumor in circolazione la dama bresciana sarebbe stata avvistata in un noto locale di Brescia mentre si scambiava un appassionato bacio sulle labbra con un altro uomo, e in tanti si chiedono di chi si tratti. Al momento non è dato sapere se la notizia verrà confermata da Ida, e sui social i fan si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sulla vicenda.

Nelle scorse puntate del dating show la Platano era stata al centro dell’ira di Tina Cipollari, che ha accusato lei e Riccardo Guarnieri di essere tornati a Uomini e Donne al solo fine di ottenere visibilità. La stessa Platano aveva replicato alle parole dell’opinionista, affermando che tra lei e Riccardo vi fosse qualcosa di “non risolto”.

