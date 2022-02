Maneskin: Thomas Raggi beccato con la fidanzata a Sanremo

I Maneskin saranno ospiti speciali di Sanremo 2022 e, secondo indiscrezioni, il membro della band Thomas Raggi sarebbe giunto alla kermesse in compagnia della sua fidanzata.

Maneskin: la fidanzata di Thomas Raggi

Anche Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, sarebbe fidanzato: stando a quanto riporta Oggi il musicista sarebbe arrivato al Festival di Sanremo 2022 in compagnia della fidanzata Lavinia. Su di lei non si hanno informazioni ma in tanti tra i fan del chitarrista sono in attesa di saperne di più. Come Damiano David (fidanzato con Giorgia Soleri), Victoria De Angelis e Ethan Torchio, anche Thomas Raggi ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, nonostante sia diventato celebre in tutto il mondo.

Dopo la vittoria a Sanremo 2021 e quella all’Eurovision Song Contest, lui e la band hanno intrapreso un importante tour europeo e hanno aperto i concerti di alcune band famosissime negli Stati Uniti. Al Festival di Sanremo 2022 i Maneskin sono tornati – su richiesta di Amadeus – in qualità di ospiti speciali e a tal proposito la bassista Victoria De Angelis ha detto all’Ansa: “Sarà bellissimo, sarà una grandissima emozione, perché è da lì che è iniziato tutto. Vogliamo ringraziare Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo, è stato il punto di svolta. Sarà davvero bello e cercheremo di dare il massimo”