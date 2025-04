The Couple, outing per due concorrenti: “Mia mamma, due su due”

Primi momenti di curiosità tra i concorrenti di The Couple, il programma con Ilary Blasi. Arriva l’outing da parte di due membri del cast.

La nuova trasmissione di Canale 5, ‘The Couple’, è iniziata e già dalle prime ore non sono mancate le emozioni e le curiosità. Nelle ultime ore, una coppia ha deciso di confrontarsi in merito al gioco ma anche di fare outing con gli altri componenti del cast sottolineando alcuni dettagli privati che riguardano anche la propria famiglia.

The Couple: le sfide per Irma e Lucia Testa

Protagoniste delle ultime ore a ‘The Couple’ sono state le sorelle Irma e Lucia Testa. Le due partecipano in coppia al nuovo game show di Canale 5 e sembrano avere le idee chiare su come affrontare le varie sfide che le attendono e anche a chi stare attente per quanto concerne l’eventuale vittoria finale.

Tra i favoriti della pugile, ci sono i fratelli Mileto, che sono persino riusciti fin da subito a conquistarsi la sua simpatia. Non solo. Per la Testa bisogna fare attenzione ad Antonino Spinalbese che, secondo lei, è un concorrente forte sia perché in possesso di tre chiavi, sia perché molto amato. “Sa come stare in mezzo alle persone”, ha spiegato Irma a Lucia, mettendo in evidenza come questo possa essere per lui un vantaggio.

L’outing con gli altri concorrenti

Ad ogni modo a far parlare delle sorelle Testa ci ha pensato anche una sorta di outing pubblico da parte di Irma che parlando con alcuni altri concorrenti, tra cui la Carrisi, ha spiegato: “Io e mia sorella abbiamo due compagne”, le sue parole. “Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!”. Se per quanto concerne la pugile, il fatto era piuttosto noto, diverso il discorso per sua sorella che, a quanto pare, ha il suo stesso orientamento se**uale.

