“Stiamo tornando”: spunta una foto di Guillermo Mariotto in bella compagnia

Dopo le polemiche dei mesi scorsi per alcuni suoi comportamenti, Guillermo Mariotto riappare sui social in ottica Ballando con le Stelle. La foto.

I suoi comportamenti nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha generato non poche polemiche. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto che, in precedenza, si era pure scusato con una sorta di lettera a cuore aperto. Adesso, a quanto pare, il giudice della trasmissione è pronto a tornare al suo posto. La conferma è arrivata da una foto social condivisa da Selvaggia Lucarelli ma anche da Fabio Canino…

Guillermo Mariotto e le polemiche a Ballando con le Stelle

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto movimentati per Guillermo Mariotto. Il noto giudice di Ballando con le Stelle, infatti, aveva fatto molto discutere con i suoi comportamenti nel corso dell’edizione 2024 dello show di Rai 1 con Milly Carlucci. L’uomo, infatti, tra parole esagerate e atteggiamenti discutibili si era ritrovato a dover fare i conti con la critica, anche da parte della padrona di casa.

Non ultimo, per Mariotto era arrivato anche il Tapiro di Striscia la Notizia con la quale c’era stata anche una fortissima discussione per via di un altro episodio dubbio relativo ad una presunta molestia dell’uomo verso un ballerino.

Il ritorno in giuria: la foto

Mariotto, va detto, dopo le varie questioni aveva chiesto scusa e, a quanto pare, la Carlucci, così come la Rai, lo hanno perdonato. Tramite alcune stories Instagram condivise da Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, eccolo infatti apparire insieme al resto della giuria, Zazzaroni e Carolyn Smith compresi, in vista della partenza di ‘Sognando Ballando con le Stelle’, un’edizione speciale con le star della trasmissione nel cast. “Stiamo tornando”, ha scritto la penna graffiante nello scatto condiviso. Guillermo, quindi, pare essere stato confermato tra i giudici del programma e questo potrebbe, ancora prima dell’inizio della trasmissione, generare molte discussioni… Staremo a vedere se ci saranno commenti o reazioni da parte dei telespettatori.