Terribile annuncio del famoso attore sconvolge i fan: “Ho la SLA”

Ci sono personaggi che restano impressi nella mente dei fan anche molti anni dopo che hanno abbandonato la serie, e questo è il caso di Mark Sloan, amatissimo personaggio di Grey’s Anatomy interpretato da Eric Dane.

Ma adesso il celebre attore 52enne, diventato famoso anche grazie alla celebre serie televisiva con Ellen Pompeo, ha sorpreso tutti con un terribile annuncio che ha sconvolto i fan. Dane ha rivelato di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Ma rivolge un appello ai suoi follower.

Nel suo annuncio, Eric Dane ha dichiarato: “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana“.

Eric Dane shares that he has been diagnosed with ALS:



“I feel fortunate that I am able to continue working and am looking forward to returning to set of ‘Euphoria’ next week. I kindly ask that you give my family and I privacy during this time.” pic.twitter.com/jz7pTltZNg