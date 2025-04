Fabrizio Corona accusato di estorsione: la sentenza del Tribunale

Fabrizio Corona assolto dall’accusa di tentata estorsione. La denunciante rischia ora per frode processuale.

I “guai” giudiziari per Fabrizio Corona sembrano non finire mai, ma stavolta l’ex paparazzo ha conquistato una vittoria. Il Tribunale di Milano, infatti, ha assolto Fabrizio Corona dall’accusa di tentata estorsione con la formula “perché il fatto non costituisce reato“.

Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Fabrizio Corona: la decisione del Tribunale

La vicenda risale al 2021, quando una donna si era rivolta all’ex re dei paparazzi per la promozione editoriale e pubblicitaria di un libro. Secondo l’accusa, dopo il fallimento del progetto editoriale, Corona avrebbe minacciato la donna con un video intimo per dissuaderla dall’intraprendere azioni legali.

L’ex fotografo dei vip ha sempre negato le accuse e affermato di non aver mai ricattato la donna.

Il pubblico ministero Antonio Cristillo aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 700 euro. Tuttavia, il giudice Mario Morra ha ritenuto insussistente l’accusa e ha disposto l’assoluzione di Corona. Le motivazioni complete della sentenza saranno depositate tra novanta giorni.

La presunta vittima ora rischia per frode processuale

Un dettaglio emerso durante il processo potrebbe ribaltare i ruoli: la chat prodotta dalla donna in aula, elemento centrale dell’accusa, sarebbe stata manipolata. In particolare, sarebbe stato cancellato un messaggio che potrebbe alterare la ricostruzione dei fatti.

Per questo motivo, il giudice ha trasmesso gli atti alla Procura per verificare l’ipotesi di frode processuale da parte della denunciante.

Nonostante la vittoria in questo caso, Fabrizio Corona resta al centro dell’attenzione giudiziaria: è infatti coinvolto nel processo per diffamazione legato al falso scoop su una presunta relazione tra Giorgia Meloni e il deputato Manlio Messina, pubblicato nell’ottobre 2023 sul sito Dillingernews.it. Secondo l’accusa, Corona avrebbe spinto per la pubblicazione della notizia nonostante fosse infondata. Anche il giornalista Luca Arnau, all’epoca direttore del sito, è imputato nello stesso procedimento.