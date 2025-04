Ignazio Boschetto fa un lieto annuncio: bebè in arrivo per il cantante de Il Volo

Ignazio Boschetto de Il Volo diventa papà: l’annuncio su Instagram e il nome scelto per la sua prima figlia.

Dopo l’annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari, a poche ore di distanza arriva un nuovo lieto annuncio: anche Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini diventeranno presto genitori. Il cantante de Il Volo ha colto tutti di sorpresa con il suo post pubblicato insieme alla moglie. Ma i due futuri genitori non si sono limitati a rivelare la lieta notizia: hanno rivelato anche qualche dettaglio inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini presto genitori

Ignazio Boschetto, il celebre tenore de Il Volo, ha annunciato con grande emozione che presto diventerà papà. A soli sette mesi dalle nozze con Michelle Bertolini, l’ex Miss Venezuela Earth, la coppia aspetta con trepidazione l’arrivo della loro prima figlia.

La notizia è stata diffusa attraverso un post su Instagram, dove i due futuri genitori hanno condiviso una tenera immagine insieme e un messaggio colmo d’amore.

A scrivere è stata proprio Michelle, che ha raccontato con parole dolci quanto questo momento fosse atteso: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori“.

“Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma” si legge ancora.

Il nome della bambina e il significato speciale per la coppia

La rivelazione più tenera arriva alla fine del post: Michelle svela non solo il sesso del nascituro, ma anche il nome scelto per la bambina. Si chiamerà Bianca, un nome semplice ma ricco di significato, che per i genitori rappresenta il nuovo centro del loro universo.

“Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu, Bianca” ha scritto la futura mamma.

Secondo quanto condiviso, Michelle sarebbe al terzo mese di gravidanza, quindi la nascita della piccola Bianca è attesa per l’autunno.