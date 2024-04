Attimi di paura per un ex GF. Sui social, Federico Massaro ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina mentre tornava a casa.

Si sta parlando tanto negli ultimi mesi della sicurezza nelle grandi città ed in particolare a Milano. L’ennesimo episodio di violenza ha riguardato un ex volto del Grande Fratello, ovvero Federico Massaro. Il ragazzo ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina mentre stava tornando a casa.

Federico Massaro, il racconto della tentata rapina

Attravers le sue stories su Instagram, Massara ha voluto raccontare ai seguaci lo spiacevole episodio subito: “Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa”, ha esordito.

Poi, raccontato l’accaduto: “Ero vicino alla stazione Centrale e dopo essere stato ai Navigli è arrivato un uomo che mi ha detto ‘che stile’. L’amico mi ha preso la collana, me l’ha strappata ma resta appesa al mio collo. Io dopo che me l’hanno rotta gli dico ‘persona sbagliata, vi conviene correre’. Cominciano a correre come dei pazzi ed è stata la soddisfazione più grande della mia vita”.

Il precedente

Massaro, proseguendo nel suo racconto social, ha sottolineato come anche in passato abbia assistito a qualcosa del genere ma non da “protagonista”.

Il ragazzo ha detto: “Una volta mi era capitato di assistere a una scena identica con il mio migliore amico solo che la collana non l’avevano rubata a me. Questa volta hanno provato a farlo e vi giuro, quando li ho visti correre è stata una soddisfazione che non potete immaginare. Ovviamente sono tornata a casa e l’ho aggiustata. Me**e che non siete altro, che soddisfazione”.

Per l’ex gieffe, quindi, per fortuna nessun danno ma solo quello che possiamo immaginare sia stato, al netto del buon fine di tutta la vicenda, un bruttissimo momento di tensione.

Di seguito anche un post Instagram del ragazzo:

