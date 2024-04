Drammatico lutto. Il mondo della magistratura e la famosa trasmissione Forum piangono la scomparsa di Italo Ormanni.

Addio a Italo Ormanni. L’uomo aveva 87 anni ed era noto per la sua grande storia di magistrato impegnato su alcuni dei casi più importanti degli ultimi decenni. Inoltre è stato volto famosi della trasmissione Mediaset, Forum.

Morto Italo Ormanni: il lutto

Come riportato dal Corriere della Sera e altri quotidiani italiani, in queste ore è morto Italo Ormanni. L’uomo, napoletano, ebbe una grandissima carriera. Nella sua città fu sostituto procuratore e seguì inchieste sulla camorra che portarono agli arresti di boss come Cutolo, Zazza e Nuvoletta.

Spostandosi a Roma, invece, aveva indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sul delitto di Simonetta Cesaroni e sull’omicidio della studentessa Marta Russo all’Università La Sapienza.

Nel 1982 fu applicato alla Corte di Cassazione, dal 1984 al 1990 alla Commissione Parlamentare Antimafia.

Nel corso della sua carriera, anche alcuni passaggi importanti negli States dove ebbe una serie di incontri con la Dea, l’Fbi e funzionari del Università di Napoli.

Dal 1994 al 2008, Ormanni era diventato procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Roma e dal 2000 al 2008 procuratore antimafia per il Lazio.

Tantissime le inchieste in cui è stato coinvolto tra cui le indagini sulle Nuove Brigate Rosse. Dal 2008 al 2010 è stato Capo Dipartimento presso il Ministero della giustizia, occupandosi tra l’altro dell’estradizione del terrorista Cesare Battisti, latitante in Brasile.

Forum e non solo

Ma moltissimi ricorderanno il volto di Ormanni anche in tv. Infatti, l’iomo, dal 5 settembre 2011 era entrato nel cast giuridico del programma tv Forum facendone parte fino a maggio 2013. La stessa trasmissione, ad inizio anno, aveva visto perdere un altro famoso giudice, Francesco Riccio.

Tra gli altri impegno era stato consulente tecnico-giuridico per “Senza confini”, “Mio figlio”, “A testa alta” e “Boris Giuliano”, fiction andate in onda su Rai 1.

Successivamente, dal 1989 al 1993, aveva fatto parte della redazione di Sergio Zavoli come consulente giuridico per i programmi “La notte della Repubblica”, “Viaggio intorno all’uomo”, “Viaggio nel Sud”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG