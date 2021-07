Al termine dell’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality dell’estate di Canale 5, giunto alla nona edizione con la conduzione di Filippo Bisciglia, i telespettatori hanno assistito al fidanzamento tra Manuela Carriero e Luciano Punzo.

Nel gran finale all’interno del viaggio dei sentimenti sull’ammiraglia Mediaset, abbiamo visto il falò finale tra la stessa Manuela e Stefano Sirena. I due avevano deciso di prendere parte al programma in quanto volevano mettere alla prova il loro equilibrio. Il ragazzo l’aveva ripetutamente tradita con altre donne, con lei che lo ha sempre perdonato, non senza dissidi interiori.

Il confronto è stato piuttosto acceso, con la donna che è arrivata a mettergli le mani addosso dopo che questi aveva ammesso i suoi sbagli e sconvolgendo il pubblico a casa. A mettere benzina sul fuoco inoltre ci si è messa anche Valentina Vignali: la sportiva ha pubblicato sui social dei messaggi che Sirena le mandava mentre era fidanzato con Manuela. I due comunque sono usciti insieme dal programma.

Da Witty Tv quindi apprendiamo che le cose hanno preso una piega decisamente diversa: Manuela Carriero e Stefano Sirena si sono lasciati. La ragazza si è innamorata e fidanzata con Luciano Punzo, uno dei corteggiatori di Temptation Island. Il ragazzo le ha fatto conoscere in pochi mesi già la famiglia residente a Napoli, a testimonianza che vuole fare sul serio. A Filippo Bisciglia hanno confidato: “Ci sentiamo fidanzati, ma soprattutto felici“.

Inoltre, proprio un’ora fa, la Carriero ha pubblicato uno scatto insieme al suo nuovo ragazzo:

Stefano, lo scaricato, ha invece detto:

“Era inevitabile lasciarsi visto quello che è successo. A casa ci siamo parlati come mai capitato ma subito dopo ci siamo un po’ accesi. Mi ha fatto piacere che abbia ammesso di essere dispaciuta di quello che ha detto e io ho ammesso al tempo stesso di aver esagerato un po’. Mi dispiace molto, ma alcune cose non si dicono. Abbiamo proseguito la discussione a toni accesi come sempre. Lei mi rinfaccia da sempre che ha trovato il principe azzurro. Mi fa male questa cosa, ma se sono realista dico: forse ha trovato la persona che somiglia più a lei”.