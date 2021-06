Temptation Island, Giacomo Czerny e Martina Grado: “Non abbiamo bisogno di mettere alla prova il nostro rapporto”

Giacomo Czerny e Martina Grado, una delle coppie più amate dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne’, intervistati dal settimanale ‘Vero’, in edicola questa settimana, hanno scartato, al momento, l’ipotesi di partecipare ad una futura edizione di ‘Temptation Island‘ per mettere alla prova i propri sentimenti.

I due innamorati, per reciproca gelosia, hanno qualche timore nel mettere in discussione un amore nato da qualche mese. E’ lo stesso ex tronista della trasmissione di Canale 5 a non voler prendere in considerazione questa ipotesi:

Io probabilmente non la vivrei benissimo. Ancora non ci conosciamo così a fondo e una situazione di questo genere probabilmente ci farebbe impazzire. Se la vedessi vicina a un tentatore perderei la testa!

Anche la neo compagna, ad oggi, non sembra intenzionata a vedere il proprio uomo tra le braccia di altre donne single a pochi mesi dall’esperienza come corteggiatrice:

Onestamente non mi va di farlo perché non riuscirei a stare lontana da lui per venti giorni, ma mi piacerebbe vedere come lui potrebbe reagire guardandomi in un contesto simile. Io, tra il resto lo ho già visto circondato da tante ragazze. Sarebbe divertente mettere un po’ di pepe, ma la verità è che non ho bisogno di mettere alla prova il nostro rapporto.

Chissà che, nei prossimi anni, i due innamorati non cambino idea se dovesse arrivare la proposta ufficiale da parte della produzione di ‘Temptation Island’. Come si dice in questi casi… chi vivrà vedrà.