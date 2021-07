Su Canale 5 procede col vento in poppa Temptation Island 9, il docu-reality del lunedì d’estate di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Intanto, le vite dei protagonisti della trasmissione con produzione Fascino di Maria De Filippi proseguono nella vita reale. Non senza sorprese.

L’influencer Deianira Marzano ha infatti pubblicato una Storia Instagram nella quale vi sono Tommaso Eletti e Alessandro Autera. I due hanno attirato l’attenzione dei curiosi in quanto erano in compagnia di due ragazze molto affascinanti.

Naturalmente Temptation Island 9 è registrato. I personaggi protagonisti del programma non possono rivelare nulla

“Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna casa […] Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso dovessero aver intrapreso una storia con uno dei single”.

Tutto questo, d’altra parte, non impedisce che ogni partecipante al programma possa uscire per fatti suoi. Così come organizzare serate in maniera separata, in maniera tale da non lasciare per strada indizi per i più attenti. E questo è il caso dei due ragazzi del docu-reality. Come Deianira Marzano segnala, nelle ultime ore sono andati a godersi una serata presso un locale di Roma, insieme ad alcune ragazze molto carine.

Temptation Island 9: lunedì il gran finale

Nonostante sia perfettamente permesso e legittimo che i due si frequentino anche durante la messa in onda delle puntate, il fatto che Tommaso e Alessandro, messo in ridicolo dalla fidanzata Jessica, siano a cena con delle sconosciute fa pensare.

Tommaso e la fidanzata Valentina si sono lasciati in modo tormentato al falò di confronto, invece non sappiamo ancora cosa succederà tra Jessica e Alessandro, anche se bisogno sperare nel colpo di scena dato le ultime confessioni di entrambi.

Appuntamento dunque con il gran finale di Temptation Island 9 lunedì sera su Canale 5.