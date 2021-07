Con la partecipazione del fidanzato Andrea Zelletta al GF Vip, rimasto nella casa per ben 5 mesi e mezzo, anche Natalia Paragoni, indirettamente, è stata tra i protagonisti della quinta edizione del reality show di Canale 5.

Come ricordiamo, Natalia Paragoni e il fidanzato ebbero anche un confronto, dopo il chiacchiericcio nato nella Casa riguardante un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice che portò quest’ultima a procedere addirittura con una diffida per tutelare la propria relazione.

Intervistata da SuperGuida TV, Natalia Paragoni ha dichiarato che il Grande Fratello Vip non rientra tra i suoi desideri professionali, aggiungendo di aver detto no agli autori del programma:

Natalia Paragoni preferirebbe mettersi alla prova con un genere di reality diverso, un’adventure game come Pechino Express o un reality estremo come l’Isola dei Famosi:

Ripercorrendo la propria esperienza a Uomini e Donne, infine, Natalia Paragoni ha dichiarato di essere rimasta in ottimi rapporti con Maria De Filippi:

Sono stata contenta di aver partecipato a Uomini e Donne. Uscivo da un periodo difficile e sei mesi prima della partecipazione avevo avuto l’aborto. Avevo abbandonato il lavoro per iniziare a lavorare come modella. Uomini e Donne è stato il mio lancio nel vuoto ma mi è servito per cambiare aria e per conoscere persone. Mi ha regalato bellissime emozioni. Ho conosciuto poi il team di lavoro di Maria con cui siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo spesso.