E dopo il temporale arriva il sereno per Tommaso e Valentina? La domanda c’è, ma la risposta no. Ciò di cui siamo certi è la rottura della coppia nella puntata di lunedì di Temptation Island. Non è bastato il falò di confronto anticipato a chiarire e spegnere la crisi di una delle coppie più discusse di questa edizione. Anche perché il giovane Tommaso non ha retto alla vicinanza della single Giulia cadendo fra le sue braccia. Una situazione che si è verificata dopo che lui ha visionato le clip in cui Valentina non si sarebbe comportata come il 21enne desiderava.

Sono stati dunque una serie di fattori a portare alla fine momentanea della relazione. Ma come mai vi diciamo che la fine è momentanea? Semplice, sono arrivate le prime segnalazioni riguardo un presunto riavvicinamento della coppia dopo la fine del programma. Come ben sapete, chi vi partecipa è tenuto a non fare spoiler sulla situazione dopo la partecipazione e in qualunque periodo sia avvenuta l’uscita.

Secondo quanto riporta anche il sito di Isa e Chia, ci sono due indizi che potrebbero far pensare al possibile ricongiungimento. Il primo riguarda i rispettivi profili Instagram che hanno più di qualcosa in comune (oltre ad essere privati). Si tratta dell’immagine del profilo in cui Valentina che Tommaso compaiono assieme mentre si baciano. La stessa identica foto è in entrambi i profili. Non si tratta in questo caso di spoiler diretto, bensì di prudenza, infatti è probabile che nessuno dei due abbia pensato di cambiare foto del profilo e, dunque, non pestare i piedi alle prossime puntate di Temptation Island.

Il secondo indizio rimbalza da Deianira Marzano che mostra una segnalazione arrivata a lei. Una sua follower le mostra un’immagine che sarebbe tratta dal profilo Whatsapp di Valentina. In questa immagine Valentina e Tommaso compaiono insieme mentre si baciano. Anche in questo caso rientra l’ipotesi in cui si evita di modificare immagini o di non pubblicare nuove foto che possono lasciar intendere troppo…

A questo punto, se prima i dubbi sul futuro di Tommaso e Valentina erano quasi certi, stavolta si rimette tutto in gioco. La coppia sta di nuovo insieme?