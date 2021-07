Sfogo social per Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci. La donna sente molto la mancanza del marito, calciatore della Juventus e pilastro della Nazionale italiana di calcio. Stasera in particolare Leonardo e soci saranno impegnati dalle 21 contro l’Inghilterra nella finale degli Europei 2020 in quel di Wembley.

La Maccari ha quindi pensato bene di lasciare ai social uno sfogo molto intimo. Su Instagram ha pubblicato una Stories nella quale afferma: “30 giorni. Ormai è erotica anche la mollica del pane“. La moglie si riferisce ovviamente all’astinenza sessuale avendo il suo uomo Oltremanica a difendere l’onore degli azzurri che hanno come allenatore Roberto Mancini.

In caso di vittoria, come tanti di noi si augurano, la moglie dovrà aspettare ancora di più prima di ricongiungersi a suo marito. Nell’eventualità di un trionfo infatti gli azzurri dovranno partecipare alla serata di gala riservata ai vincitori. In caso di sconfitta invece rimane l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Classe 1985, Martina Maccari è una modella e influencer. L’incontro con Leonardo Bonucci è avvenuto in maniera molto strana. “Storia lunga, diciamo quasi per caso tramite amici in comune. Comunque abbiamo iniziato telefonicamente”, ha dichiarato.

La coppia si è sposata nel 2011 e dal loro amore sono nati tre figli. Il primogenito è Lorenzo, che ha questo nome per la passione condivisa da entrambi per i testi e le canzoni di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti; successivamente sono arrivati, nel 2014, Matteo e, nel febbraio 2019, Matilde.

Leonardo Bonucci è originario di Viterbo, dove è nato nel 1987. Esordisce in serie A nel 2006 con il mister Roberto Mancini nell’Inter, ma coi nerazzurri sigla una sola presenza. Dopo Treviso e Pisa, approda a Bari. Tra i biancorossi si fa notare in difesa in coppia con Andrea Ranocchia. La Juventus lo acquista nel 2010, dove vi rimane fino al 2017, quando lascia il Milan per un anno. Nel 2018 il ritorno alla Juventus.

Foto: account Instagram Leonardo Bonucci