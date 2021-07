Gossip: le notizie dell’11 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 11 luglio 2021

Valentina De Biasi, ospite di ‘Non succederà più’ (assieme al fidanzato Oronzo Carinola), la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha attaccato la coppia Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, protagonista del primo falò di confronto dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’:

Io penso sia una storia finta. Sai cosa te lo fa pensare? La reazione di lei. Lei ha avuto una reazione stranissima. Lui è entrato che era geloso, per il bikini, per il suo corpo. Poi ha baciato la tentatrice. In 14 giorni mi è sembrato eccessivo questo cambiamento.

Alessio Ceniccola, scelta di Samantha Curcio di ‘Uomini e Donne‘, ha risposto, nelle scorse ore, ad una domanda dei followers di Instagram su Stefania Orlando:

La conduttrice, sui propri social, ha replicato, in maniera sibillina, alla provocazione:

Nella vita non sono mai stata opportunista, non ho mai frequentato le persone solo perché avrebbero potuto aiutarmi nel lavoro o tornarmi utili. Figuriamoci in un reality! Per fortuna chi ha saputo apprezzare la mia schiettezza e sincerità questo lo sa, il resto non conta. Purtroppo tutto è impuro per gli impuri.