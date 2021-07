Clarissa Franchi è la giovane fidanzata del difensore del Napoli e della Nazionale Giovanni Di Lorenzo. Di lei sappiamo pochissimo: non si conosce la data di nascita ma solo che è del segno dei Gemelli. Originaria della Toscana, non appartiene al mondo dello spettacolo. Ha conseguito una laurea con il punteggio finale di 110 e lode.

Clarissa Franchi e Giovanni Di Lorenzo sono fidanzati sin da quando erano ragazzini. A suggellare il loro amore l’arrivo di una figlia, che la coppia ha chiamato Azzurra. La ragazza ha Instagram, ma mantiene il suo profilo in modalità privata. Sappiamo inoltre di lei che ama collezionare borse e viaggiare.

Quanto al suo fidanzato Giovanni Di Lorenzo, è nato a Castelnuovo di Garfagnana il 4 agosto 1993. Ha giocato nelle giovanili della Lucchese dal 2004 al 2009 e poi nella Reggina dal 2009 al 2012. Dopo gioca per Cuneo, di nuovo Reggina, Matera. Esplode nell’Empoli giocandovi dal 2017 al 2019 e realizzandovi 6 gol in 73 partite. Dopo i toscani passa al Napoli: in due anni ha siglato 69 presenze e 6 gol. Proprio i partenopei, grazie alle prestazioni positive registrate finora, hanno deciso di blindare il suo contratto fino al 2026.

Nel 2019 esordisce come titolare con la Nazionale maggiore con allenatore Roberto Mancini nella sfida contro il Lichtenstein per la qualificazione agli Europei, che gli azzurri vinsero per 5 a 0. Nel giugno 2021 il commissario tecnico della Nazionale lo convoca per la competizione continentale. Giovanni Di Lorenzo subentra ad Alessandro Florenzi in Italia-Turchia, partita inaugurale che i nostri vincono per 3 a 0 disputata allo Stadio Olimpico di Roma, che ha accolto anche i match contro Svizzera e Galles. In pochi anni dunque il calciatore è diventato non solo uno dei pilastri del Napoli, ma anche della Nazionale italiana di calcio con allenatore Roberto Mancini, seppure non sempre titolare (ma gioca dal primo minuto nella semifinale contro la Spagna).

Foto: account Instagram Giovanni Di Lorenzo