Manuela e Stefano sono la terza coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5, a partire dal prossimo 30 giugno, in prima serata. In questo periodo, tramite i social e i promo attualmente in rotazione in tv, stiamo conoscendo le coppie di questa nona edizione.

Manuela e Stefano sono una coppia proveniente da Brindisi , hanno rispettivamente 31 e 30 anni e sono fidanzati da circa quattro anni e mezzo.

A giudicare dal promo, la loro storia d’amore appare fortemente compromessa. Manuela, infatti, in passato, ha scoperto alcuni tradimenti da parte del suo fidanzato:

Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricrearmi la mia indipendenza. Lui, invece, vive dalla madre.

Per Stefano, invece, Temptation Island rappresenta la possibilità di capire che la sua storia d’amore con Manuela ha ancora un futuro oppure no:

Partecipo a Temptation Island perché voglio capire se la storia può realmente ricominciare perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia.

Manuela sembra decisa a dare un’ultima possibilità a Stefano che si giocherà le sue chance proprio nel resort di Is Morus Relais:

Questa è la sua ultima possibilità per me.

Ricordiamo che le coppie di Temptation Island 2021, presentate fino ad ora, oltre a Manuela e Stefano, sono Claudia e Ste e Valentina e Tommaso.

Cliccando qui, potete vedere la presentazione di Manuela e Stefano.