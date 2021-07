Nella quinta e penultima puntata di Temptation Island 9 arriva il colpo di scena tra Floriana e Federico. Dopo appena 24 ore dal primo faccia a faccia visto settimana scorsa, Federico ha richiesto di poterla incontrare nuovamente per tentare il tutto per tutto nel falò di confronto straordinario. “Sono state le 24h più lunghe della mia vita. Mi dispiace tantissimo perché le ho causato del male però se l’ho fatto è perché volevo provare a mettere in gioco il nostro amore. Mi sono reso conto di tante cose.”

Arriva Floriana, Federico parla: “Ho capito i miei errori. Lo sai che uno che si chiude sempre e tu sei riuscita sempre a tirarmele fuori per questo io ti ho scritto delle cose che sento”

Si leva la giacca, prende una lettera e la legge:

Io non parlo tanto, sono un ragazzo chiuso e faccio fatica a tirare fuori i sentimenti, oggi però ho deciso di farlo. Dopo una giornata passata da solo ho passato una giornata scavando dentro di me ed ho tante cose da dirti. I primi giorni passati in quel villaggio mi sono comportato come tu ti aspettavi, sono stato il solito buffone che piace stare al centro dell’attenzione.

Federico prosegue:

Ho capito che facendo così però non ricevevo risposte. Ad oggi ho capito che mi sento un uomo diverso ed ho capito cosa manca al nostro rapporto, meriti le attenzioni che nell’ultimo anno non ti ho mai dato. Davo per scontato tante cose ed ho sbagliato. Ho capito quanto tu sei importante per me. Io pensavo solo a te nel villaggio, mi dispiaceva svegliarmi al mattino e non vederti al mio fianco. Tu sei rimasta sempre al mio fianco, vai oltre il mio silenzio e trovi la risposta a tutto. Ho capito che nei miei modi, al posto di spronarti ti ho ferito. Se ti ho richiamato è perché non ho dubbi: il mio cuore è solo tuo, sono disposto a cambiare per te.

Floriana risponde inizialmente con un certo distacco:

Sono belle parole, non lo metto in dubbio. Queste però sono parole e quello che ho visto sono i fatti. Io sono qui per farti parlare e perché ieri ero molto nervosa. Non pensavo che tu avessi interesse per un’altra.

Lui prova a smentirla replicando che non c’era nessun tipo di attrazione per la single Vincenza. E’ in lacrime, ma nemmeno il pianto di Federico sembra scioglierla: “Io quando sono rientrata dopo il primo confronto mi sono sentita libera, quello che pensavo poche ore fa (si riferisce al falò anticipato visto settimana scorsa) lo penso tutt’ora”.

Federico: “Io ti posso dare tutte le risposte che vuoi”.

Floriana inizia a cambiare atteggiamento, apparendo più morbida: “Uscendo da qui ieri mi sono fatta un bel pianto, ma l’amore c’è. Se devo ragionare con la testa non torno indietro, se invece dovessi ragionare con il cuore tornerei a casa con lui perché questa persona io la amo“.

Filippo Bisciglia: “E in questo momento prevale la testa o il cuore?”.

Floriana: “Il cuore“.

Floriana ha ancora dei dubbi e non sa se perdonare il suo fidanzato! Cosa deciderà di fare? #TemptationIsland pic.twitter.com/PKdEKuQog6 — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

A questo punto Federico accenna un sorriso tra le lacrime, il conduttore a questo punto riformula la domanda che nel primo falò ha avuto un secco “no”: “Floriana decidi di uscire da Temptation Island con Federico?” ricevendo stavolta il sì della fidanzata. I due si abbracciano ed escono dal falò.