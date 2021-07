Il secondo appuntamento di Temptation Island ci ha riservato un primo colpo di scena niente male. Tommaso e Valentina si sono fermati dopo soli 7 giorni, il tradimento del giovanissimo ai danni della sua ex fidanzata (ha baciato la single Giulia) ha portato la coppia a dire basta, uscendo separatamente dal viaggio nei sentimenti.

Lunedì 12 luglio sarà la volta della terza puntata nella quale si approfondiranno meglio le restanti questioni legate alle altre coppie. Lo scorso 26 giugno, in effetti, l’ipotesi che una delle coppie avrebbe rischiato l’espulsione per un’infrazione delle regole, aveva mandato in tilt i social.

Due settimane fa eravamo orfani di una risposta ai tanti curiosi che si chiedevano quale fosse la coppia al centro della bufera. Arrivati all’8 luglio ecco che la voce inizia nuovamente a riprendere quota e stavolta addirittura con dovizia di particolare. Blasting News rivela che la coppia formata da Ste e Claudia (già vacillante dalla prima puntata) sarebbe pronta a finire anzitempo l’esperienza.

Secondo quanto si legge, Filippo Bisciglia convocherà Ste nel pinnettu per delle immagini importanti da vedere. Dopo di che, il fidanzato si sarebbe lasciato andare ad un pianto disperato con una delle single. Il colpo di scena arriverebbe con l’improvvisa decisione di voler scappare per raggiungere Claudia nell’altro villaggio.

Se così fosse, la mossa di Ste costerebbe cara alla coppia che verrebbe così squalificata. Come abbiamo avuto modo di vedere in altre edizioni di Temptation Island, situazioni analoghe hanno portato proprio a questo epilogo.