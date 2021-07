Era nell’aria, eppure Claudia in mezzo alle sue insicurezze nel rapporto con Ste, alla fine è riuscita in ciò che pensava fosse un’impresa impossibile: chiarire una volta per tutte qual è il destino di una relazione, ma ancor di più di un ipotetico matrimonio. Claudia e Ste infatti sono entrati a Temptation Island con l’intento di chiudere un discorso lasciato in sospeso circa un anno fa con il rinvio delle nozze. Rinvio che aveva provocato non pochi attriti tra i due.

Alla terza puntata del reality show di Canale 5 ecco arrivato il fatidico momento. A chiedere il falò di confronto anticipato è proprio la fidanzata. Ste accetta il confronto, i due si ritrovano al tronco e l’incontro si apre con un lungo abbraccio. “Mi hai fatto male” bisbiglia lui. Subito dopo i due si siedono al tronco per iniziare il confronto. Ste lamenta di aver ricevuto una delusione da Claudia:

Sto una m***a perché ho visto video che non avrei mai pensato di vedere. Ho visto che dopo due giorni ti sei lasciata andare con un altro ragazzo e gli hai parlato male di me. Non hai parlato dei tuoi errori, ma solo sui miei. Ho visto che piangevi perché non eri sicura di stare con me.

Claudia: “Quando sono arrivata nel villaggio mi sono sentita in un modo in cui non mi sono mai sentita: spensierata, libera, non mi sono sentita giudicata. Cose che ho provato a farti capire. Io ti provo a dire i disagi che sento in un modo che non ti debba ferire” Ste risponde che in queste occasioni lei non deve solo lasciar intendere, ma parlare liberamente. Claudia ribatte lamentando la poca attenzione del suo fidanzato per questi stati d’animo che solitamente non coglie: “Persone che conosco da solo una settimana, invece, sono state attente. Mi dispiace. Ci saranno sicuramente delle mancanze da parte mia, mi dispiace”

La ragazza si spiega e non trattiene le lacrime:

Io fin dal primo momento qua dentro ho pensato anche a quello che c’è di sbagliato in me. M’impegnerò a migliorarmi, è una promessa che faccio qui, altrimenti non sarei qua. Però ritrovare quella complicità che avevamo prima. Vorrei che t’accorgessi di più delle piccolezze e dei miei stati d’animo. Vorrei che tu non ti metta in atteggiamento difensivo quando provo a spiegarti. Se io vedo che una persona sembra frustrata con me, non riesco ad esternare.

Ste: “Anche io cercherò di migliorarmi. Devo capire tante cose, cambierò. Ma vorrei trasparenza da parte tua“. Filippo Bisciglia cerca di portare il ragazzo a comprendere la sua fidanzata. Ci riesce e il confronto si chiude con un grande abbraccio, seguito da un bacio. Claudia a questo punto decide di uscire con Ste, anzi: “Esco da qua con mio marito”, lui ribatte sorridente: “Esco da qui con mia moglie“.

Non rimane che attendere il 7 agosto prossimo, data delle nozze di Claudia e Ste.