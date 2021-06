Dopo essere stata paparazzata in compagnia di Sacky, 19enne esponente della scena trap italiana, al fianco di Taylor Mega, in questo periodo, troviamo un altra persona, già indicato come suo nuovo fidanzato.

L’influencer, in questo periodo, sta trascorrendo una vacanza a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, dove ha condiviso una serie di Instagram Stories che la ritraggono insieme ad un uomo di 38 anni. Tra Taylor e quest’uomo misterioso, non sono mancati baci, effusioni e complicità. In una storia, ad esempio, è possibile vederli avvinghiati prima di un tuffo in piscina.

Taylor Mega, davanti alle insistenti domande dei suoi follower, ha svelato solamente l’età di questa persona, come già scritto in precedenza, 38 anni. L’influencer ha dichiarato che, un giorno, svelerà altri dettagli:

Mi state chiedendo spiegazioni ma è una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò.

Molti follower hanno subito ipotizzato che si tratta di un uomo molto ricco e, a proposito, Taylor Mega ha replicato così:

Comunque, ragazzi, come ho già detto l’altra volta, siete incredibili! Come una persona si affianca a me diventa automaticamente “billionaire”! Ma perché…

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha dichiarato di aver ricevuto molti messaggi riguardanti questo nuovo presunto fidanzato di Taylor Mega, assicurando che si tratta di una storia seria:

Mi hanno scritto in tante che conoscono lui, è una bravissima persona, non è un milionario come state dicendo ma vive bene, come anche Taylor, la storia è vera. Beh, se son rose, fioriranno.

Taylor Mega: il nuovo fidanzato (?)

Secondo Fanpage, l’uomo misterioso al fianco di Taylor Mega risponde al nome di Vittorio Scala, originario di Desenzano del Garda, ex pizzaiolo e oggi proprietario di una società che si occupa di pubbliche relazioni, organizzazioni eventi e servizi di lusso ad aziende e privati. In un’intervista, Vittorio Scala ha dichiarato di avere intenzione di seguire le orme di Flavio Briatore, definito il suo “guru”.