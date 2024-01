Alcune foto di Tyalor Mega hanno scatenato una vera e propria bufera social. Gli scatti del suo fisico non sono piaciuti a tutti.

Non è certo la prima volta che Taylor Mega si ritrova a dover fare i conti con qualche utente antipatico o, come in questo caso, una serie di veri e propri haters. Eppure, la questione è davvero singolare in questo caso. La modella, infatti, ha unicamente pubblicato alcune foto nelle quali metteva in evidenza il fisico e sottolineava l’importanza dell’allenamento. Nulla di particolare se non fosse che alcuni odiatori hanno avuto da ridire…

Taylor Mega e il fisico asciutto: le foto e la polemica

Come detto, la bella modella e influencer si è messa in evidenza sulla propria pagina Instagram con un recente post nel quale metteva in risalto il suo fisico asciutto e, allo stesso tempo, sottolineava l’importanza di prendersi cura del proprio corpo con l’allenamento. “Adoro l’allenamento perché è l’attività che (secondo me) in assoluto ti rivela più di tutto, i risultati del tuo impegno e anche in maniera veloce”, ha scritto nella didascalia del suo post con varie immagini.

E ancora: “I risultati sono visibili e tangibili da subito. Per non parlare di quelli a lungo termine sulla salute. Cosa ne pensate?”.

Ed è proprio la domanda rivolta agli utenti che la seguono che ha generato diversi pareri, anche piuttosto contrastanti. Al netto di diversi commenti favorevoli e dello stesso avviso della Mega, altri, in questo caso haters, l’hanno attaccata. Il motivo? Secondo loro il fisico scolpito della donna non era frutto dell’allenamento ma solo di una rigida dieta.

“Se se, quegli addominali sono solo sintomo di magrezza”, “Non è allenamento, ma digiuno“, ha ipotizzato un altro. Un utente, più volenteroso e desideroso di avere una conversazione costruttiva, ha detto anche: “L’attività fisica fa bene al corpo e alla mente. non c’è dubbio. Il problema e quando diventa una malattia (ne vedo parecchi che sono fissati, e ogni pasto consumano si buttano ore in palestra, pure per mezza galletta che se magnano). Bisogna bilanciare le cose”.

Vedremo se la Mega avrà intenzione di replicare agli odiatori dei social o semplicemente si dedicherà, come probabile, ad altri contenuti, magari in palestra, proprio durante una delle sue sessioni di allenamento.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer e modella con annessi commenti ricevuti da parte di fan e di haters:

