Nuove critiche a Chiara Ferragni per lo scandalo del pandoro Balocco. Questa volta è arrivato il duro commento di Elenoire Casalegno.

Sono ormai settimane che lo scandalo del pandoro Balocco si è abbattuto su Chiara Ferragni. Per la nota imprenditrice non sono mancate le critiche e i commenti duri, anche da personaggi dello spettacolo. L’ultima a dare un suo parere è stata Elenoire Casalegno ad Adnkronos. La conduttrice e modella non ha risparmiato evidenti critiche per l’influencer.

Elenoire Casalegno, la bordata a Chiara Ferragni

Nel corso dell’intervista ad Adnkronos, la Casalegno ha avuto modo di parlare di diversi temi legati, ovviamente, anche alla sua vita privata e professionale. Come detto, però, non sono mancati dei passaggi anche sul caso del pandoro Balocco e sulla Ferragni.

Per la showgirl e modella, non ci sono dubbi: “Ma quale errore di comunicazione. Quando firmi un contatto con una azienda sai quale è il tuo cachet e sai anche che l’azienda ha devoluto di sua spontanea volontà, sei mesi prima, 50mila euro al Regina Margherita”, ha rincarato la dose la bella Elenoire.

Il commento della Casalegno è poi andato avanti: “Quindi quale sarebbe l’errore di comunicazione? Se c’è una azienda che produce è ovvio che se offri la tua immagine a quella azienda e ti fai pagare, al di la’ della beneficenza, stai anche lavorando. Se la Ferragni fa una campagna pubblicitaria è libera di chiedere quello che vuole e se c’è un’azienda che la paga, ben venga per lei. Però qua c’è dell’ambiguità perché se poi fai delle stories o dei post sui social dove inviti le persone a comprare quel pandoro per partecipare a un progetto benefico, allora la questione diventa ambigua. Lei per sua stessa ammissione ha detto di essere una imprenditrice e l’imprenditrice sa come muoversi, non è una ragazzina alle prime armi”.

Parere controverso anche in merito al video di scuse della Ferragni: “Secondo me nel video di scuse, Chiara avrebbe dovuto essere solo sé stessa, anche lì ha sbagliato, forse sarebbe stato meglio se avesse scritto una lettera di scuse, sarebbe stata più efficace”, ha aggiunto ancora la Casalegno.

Di seguito anche un post Instagram recente della showgirl:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG