Due ex Vipponi hanno sostenuto i provini per Tale e Quale Show. Scopri chi potrebbe entrare nel cast della nuova edizione.

Stando a quanto si mormora in rete, due celebri ex concorrenti del Grande Fratello Vip, noti come Vipponi, avrebbero sostenuto i provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Il programma prenderà il via a settembre su Rai 1, ma sono già in corso i provini per scegliere i nuovi concorrenti.

I primi rumors su Tale e Quale Show

Mancano tre mesi esatti al ritorno di Tale e Quale Show, ma la produzione è già al lavoro. Quest’anno, oltre alla conferma di Carlo Conti alla conduzione, ci saranno cambiamenti significativi nella giuria. Dopo l’addio di Loretta Goggi, si vocifera che Alessia Marcuzzi potrebbe prenderne il posto.

La Marcuzzi, quindi, affiancherebbe i già riconfermati giudici, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Tornando ai possibili concorrenti, secondo le segnalazioni dell’esperta di gossip Deianiara Marzano, ospite a Radio Marte, i due ex vipponi che avrebbero sostenuto i provini per Tale e Quale Show sarebbero Sophie Codegoni e Micol Incorvaia.

Sophie Codegoni, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è stata spesso al centro di voci che la volevano nel talent show di Rai 1.

L’attesa per la prossima edizione di Tale e Quale Show

Con il cast in fase di definizione, le aspettative per la nuova edizione di Tale e Quale Show sono altissime. Ogni anno il programma riesce a mantenere il pubblico incollato allo schermo grazie a performance sorprendenti e imitazioni straordinarie. I fan sono in trepidante attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti che si sfideranno a colpi di imitazioni.

Non resta che attendere ancora qualche settimana per l’annuncio ufficiale di Carlo Conti e scoprire se i rumor su Sophie Codegoni e Micol Incorvaia saranno confermati.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG