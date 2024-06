Shannen Doherty attacca l’ex marito Kurt Iswarienko. L’accusa: “Sta aspettando che io muoia per non pagare gli alimenti”.

La nota attrice americana Shannen Doherty sta combattendo da lungo tempo contro la malattia, oggi giunta al quarto stadio. Ma oltre ai gravi problemi di salute, l’attrice è anche alle prese con una complicata situazione matrimoniale. Nel 2023, infatti, Shannen aveva annunciato la separazione dal marito, il fotografo Kurt Iswarienko, ma a distanza di un anno non sarebbe riuscita a ottenere il divorzio.

Shannen Doherty: “Sta aspettando per non pagare gli alimenti”

Secondo quanto rivelato da Doherty, l’ex marito, Kurt Iswarienko, starebbe temporeggiando nel concedere il divorzio all’attrice.

“Semplicemente, non è giusto che a Kurt venga permesso di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi gli alimenti, mentre continua a vivere la sua vita e a sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente da più di 11 anni” ha dichiarato l’attrice in un documento legato alla causa, poi pubblicato da People.

Ma vediamo qual è stata la reazione dell’ex marito di fronte alle gravi accuse.

L’ex marito di Shannen Doherty risponde alle accuse

Il legale dell’ex marito dell’attrice, Katherine Heersema, ha risposto alle accuse dichiarando: “Kurt non sta “semplicemente aspettando che Shannen muoia”“.

“Vuole il meglio per Shannen e vuole che entrambi siano in grado di lasciarsi questo caso alle spalle e andare avanti” ha aggiunto il legale.

Pare che l’attrice non abbia accettato l’accordo economico proposto dall’ex marito, pari a circa 15 mila dollari al mese.

L’attrice ha, infine, dichiarato che l’ex marito starebbe spendendo “Migliaia di dollari in medical Spa, gioiellerie, da Gucci e in voli aerei… sostenendo allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti con cui sostenermi“.

