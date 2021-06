Stefano Serena: chi è, età, Instagram, Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, andrà in onda la prima puntata della nona edizione di ‘Temptation Island‘. Tra le protagoniste, anche Stefano Sirena che, assieme alla fidanzata Manuela Carriero, sarà una delle coppie che affronterà il viaggio nei sentimenti.

Conosciamolo meglio:

Stefano Sirena ha 30 anni, cestista (gioca nel ruolo di Guardia per la squadra New Virtus Mesagne) ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. E’ fidanzato da 4 anni e mezzo con Manuela Carriero. Hanno interrotto una convivenza a causa di un tradimento. Il ragazzo è tornato a vivere dalla mamma ma, spesso, si ferma a dormire a casa della compagna. Al momento, il loro rapporto sta attraversando una fase di stallo ma entrambi non hanno ancora deciso se concludere la storia o progettare un futuro assieme con una progettualità ben chiara.

Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui.

Il suo account Instagram @stefano_sirena, attualmente privato, conta appena 572 followers.