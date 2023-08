Stefano De Martino sarà il primo ospite della nuova stagione di Belve, il famoso programma condotto da Francesca Fagnani.

Stando a quanto riporta Leggo.it, Stefano De Martino sarò il primo ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani a partire dal 26 settembre. In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di sapere se sarà l’occasione per il ballerino di svelare qualche dettaglio in più sulla sua storia con Belen Rodriguez, che i due finora hanno vissuto con il massimo riserbo (nonostante da tempo si vociferi che siano in crisi).

Stefano De Martino ospite a Belve: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Stefano De Martino sarà il primo ospite della nuova edizione di Belve, al via da fine settembre su Rai2. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più su cosa dirà il ballerino, che da tempo è al centro dell’attenzione generale per via della sua storia d’amore con Belen Rodriguez (madre di suo figlio Santiago).

Secondo gli ultimi rumor in circolazione i due si sarebbero lasciati, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e Belen e Stefano hanno preferito mantenere il più totale riserbo in merito alla questione.

