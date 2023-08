Asia Argento ha scritto un post via social con cui ha elogiato il grande caldo e ha finito per avere un botta e risposta con un hater.

L’attrice Asia Argento ha scritto un post sulle temperature degli ultimi giorni e in particolare sul caldo e ha finito per essere presa di mira da un hater contro cui ha replicato personalmente. “Se avessimo anche noi il privilegio di poter non lavorare non ci lamenteremmo”, ha scritto il leone da tastiera all’attrice e lei ha replicato affermando: “Se ti riferisci a me sto girando due film contemporaneamente, quindi questo che tu chiami privilegio, io non ce l’ho e ne sono grata”.

Asia Argento: il botta e risposta con un hater

Asia Argento ha replicato personalmente contro un hater che l’ha presa di mira per i suoi presunti privilegi dopo che lei aveva scritto: “Viva il caldo. Sudare è bello. Purifica. Basta lamentarsi. Peggiora il disagio. Se ho caldo, quando posso, mi spoglio, cerco di non rompere le palle agli altri”.

L’attrice ha confessato che starebbe vivendo uno splendido periodo dopo che, per anni, avrebbe sofferto di depressione e di dipendenze. Nel 2018, dopo lo scandalo MeToo, l’attrice ha anche dovuto convivere con la tragica scomparsa dello chef Anthony Bourdain, suo compagno dell’epoca.

