Una serata in compagnia di una vecchia “fiamma”: Stefano De Martino pizzicato dopo le note vicende con Belen Rodriguez.

Il nome di Stefano De Martino, insieme a quello, naturalmente, di Belen Rodriguez, è tra i più chiacchierati delle ultime settimane. Hanno, infatti, fatto molto scalpore le dichiarazioni recenti dell’argentina in merito a presunti tradimenti del ballerino e conduttore. E proprio in queste ore, il settimanale Gente avrebbe pizzicato l’uomo in dolce compagnia, di quella che sembra essere stata una sua vecchia “fiamma”: Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino, l’uscita con Gilda Ambrosio

Dopo le già citate polemiche nate dopo i botta e risposta tra lui e Belen, De Martino pare aver cercato di mettere da parte il malcontento con qualche uscita spensierata.

In tal senso, come riporta Gente citata da diversi altri media di informazione sempre molto attenti alle vicende del conduttore in chiave amorosa, il buon Stefano è stato sorpeso per le vie di Milano in dolce compagnia. Di chi si tratta? Di una sua ex…

Ebbene sì, perché il conduttore è stato visto insieme a Gilda Ambrosio. Secondo quanto riportato, i due sarebbero usciti dallo stesso appartamento e poi avrebbero cenato insieme. Il settimanale è sicuro si tratti proprio della Ambrosio, già precedentemente legata al ballerino.

Va detto che i due hanno sempre negato di aver avuto una relazione, sia in precedenza che attualmente. In questo senso, però, a detta di molti le loro smentite non sarebbero troppo credibili.

Staremo a vedere se Stefano e Gilda usciranno allo scoperto o se verranno nuovamente pizzicati insieme. Certo è che la situazione sentimentale dell’ex volto famoso di Amici resta e resterà sempre sotto una grandissima lente di ingrandimento…

Di seguito, invece, un recente post Instagram del ballerino e conduttore in vista del suo programma in previsione delle festività di Natale:

